США дозволили нелегалам-гаїтянам вільно працювати в країні

США дозволили нелегалам гаїтянського походження залишитися в США впродовж ще 18 місяців через руйнівний землетрус на Гаїті, повідомила журналістам міністр внутрішньої безпеки США Джанет Наполітано.

"Ми дозволяємо на період 18 місяців, поки Республіка Гаїті стає на ноги, залишатися (всім громадянам Гаїті, які перебувають до США нелегально) на території Сполучених Штатів, а також працювати на території Сполучених Штатів", - наводить її слова РІА "Новости".

За її словами, всім гаїтянам-нелегалам, яких у США налічується від 100 до 200 тисяч чоловік, дозволяється безперешкодно "заробляти гроші і відправляти їх на батьківщину, що має стати актом непрямої допомоги країні, яка потерпає від лиха".

Наполітано також зазначила, що протягом наступних 18 місяців США припинять процедури депортації щодо всіх затриманих нелегалів з Гаїті.

Разом з тим, ніяких візових послаблень для громадян Гаїті, які намагаються в`їхати до США, міністерство вводити не планує. Наполітано зауважила, що наразі її відомство не відзначає зростання міграції з Республіки Гаїті, яка вважається бідною державою в регіоні.

Кількість жертв землетрусів, що сталися 12 січня, може досягти 200 тисяч осіб.