Житель Гаїті вижив, провівши місяць під завалами
08:18, 09 лютого 2010Світ
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Прогнози вельми оптимістичні
З-під завалів на Гаїті, де 12 січня стався руйнівний землетрус, врятовано 27-річного чоловіка.
Лікарі, які оглянули чоловіка, який провів чотири тижні без води та їжі, назвали його стан «задовільним». За словами медиків, у пацієнта спостерігається сильне обезводнення, він поки що погано почувається і навіть не може говорити, проте прогнози на його одужання вельми оптимістичні
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