Житель Гаїті вижив, провівши місяць під завалами

З-під завалів на Гаїті, де 12 січня стався руйнівний землетрус, врятовано 27-річного чоловіка.

Лікарі, які оглянули чоловіка, який провів чотири тижні без води та їжі, назвали його стан «задовільним». За словами медиків, у пацієнта спостерігається сильне обезводнення, він поки що погано почувається і навіть не може говорити, проте прогнози на його одужання вельми оптимістичні

Газета.ру