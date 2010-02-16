Янукович виведе українсько-російські відносини на якісно новий рівень

Голова Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ сподівається, що Віктор ЯНУКОВИЧ, оголошений Центральною виборчою комісією новообраним Президентом України, виведе українсько-російські відносини на якісно новий рівень.

Як повідомили УНІАН у Держдумі РФ, про це йдеться вітальній телеграмі Б.ГРИЗЛОВА на адресу В.ЯНУКОВИЧА.

«Вітаю Вас із заслуженою перемогою на виборах Президента України! Прагненню більшості громадян України до стабільного і передбачуваного розвитку, до вибудовування дійсно партнерських відносин з Росією повною мірою відповідали Ваша особиста позиція, готовність боротися і вміння перемагати в чесній боротьбі і в рамках закону. Все це визначило результати виборів», - говориться у вітанні.

«Зваженість Вашої політики викликає підтримку і в російському суспільстві. Ми знаємо, що є безліч напрямів для розвитку російсько-української співпраці, потенціал якої величезний. Переконаний, що найближчим часом відносини Росії і України вийдуть на якісно новий рівень, що відповідає стратегічним інтересам народів наших країн», - говориться в телеграмі.

На думку Б.ГРИЗЛОВА, особливу роль в цьому може зіграти співпрацю між партією «Єдина Росія» і Партією регіонів.

«Бажаю Вам успіхів у роботі на високому і відповідальному посту Президента України!», - говориться в телеграмі.