Для допомоги жертвам землетрусу на Гаїті необхідно майже 1,5 млрд

Організація Об`єднаних Націй заявляє про необхідність зібрати майже 1,5 млрд. доларів для допомоги жертвам землетрусу на Гаїті.

Організація вперше запрошує таку велику суму для вирішення гуманітарних завдань, передає Радіо «Свобода».

Відомство ООН з координації гуманітарних робіт повідомило, що донори вже зібрали понад 670 млн. доларів.

Із закликом зібрати кошти в четвер виступили в Нью-Йорку Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун і колишній Президент США Білл КЛІНТОН.

Внаслідок катастрофічного землетрусу на Гаїті 12 січня загинули понад 200 тисяч чоловік, 1 мільйон 200 тисяч жителів країни лишилися без притулку.