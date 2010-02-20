У Кремлі вже знають, коли Янукович приїде до Москви

Віктор ЯНУКОВИЧ вперше відвідає Росію як Президент України в першій декаді березня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови президента Росії Дмитра МЕДВЄДЄВА з обраним Главою Української держави В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Д.МЕДВЄДЄВ і В.ЯНУКОВИЧ, обмінявшись думками щодо перспектив двосторонньої взаємодії, домовилися про проведення найближчим часом, в першій декаді березня поточного року, візиту Президента України до Москви», - йдеться в повідомленні.

Д.МЕДВЄДЄВ ще раз привітав В.ЯНУКОВИЧА «з повною і остаточною, юридично оформленою і міжнародно визнаною перемогою» на виборах Президента України.

Розмова відбулася за ініціативою російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

15 лютого Д.МЕДВЄДЄВ надіслав вітальне послання В.ЯНУКОВИЧУ з нагоди його обрання Президентом України і запросив його найближчим часом відвідати РФ з візитом.

9 лютого Д.МЕДВЄДЄВ в телефонній розмові з лідером Партії регіонів, кандидатом на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧЕМ привітав його з успіхом на виборах.