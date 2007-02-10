Путін та Ющенко в Мюнхені (5 фото)

Під гаслом „Глобальні кризи – глобальна відповідальність” у Мюнхені стартувала 43-тя Міжнародна конференція з питань безпеки.

Головними промовцями офіційної частини конференції виступили канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ і Президент Росії Володимир ПУТІН.

У конференції беруть участь близько 270 провідних політиків із 40 країн світу.

Серед почесних гостей конференції – Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Участю у першому дні конференції він сьогодні завершує свій робочий візит до Німеччини.

У розмові з журналістами В.ЮЩЕНКО наголосив, що якщо між Росією і Україною здійснюватиметься продуманий діалог, і кожна із сторін пояснюватиме свої позиції, то все буде нормально.

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Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН