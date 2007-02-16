Українець став народним героєм Китаю

Українця Ігоря КОПИТОВА нагороджено Золотою медаллю Героя Китайської народної премії «Зірка з народу-2006».

Про це повідомляє прес-служба компанії «Укр-Китай Коммунікейшин»

Співробітник китайського представництва української компанії “УкрКитай Коммунікейшн” І.КОПИТОВ став першим іноземцем, якого нагороджено Золотою медаллю Героя Китайської народної премії «Зірка із народу-2006».

І.КОПИТОВ отримав нагороду за врятування життя китайського хлопчика у місті Нінбо (КНР). Він врятував маленького хлопчика, який тонув, надав йому першу медичну допомогу та відвіз до лікарні.

“Уряд міста Нінбо передав спеціальну ноту з подякою про цей героїчний вчинок до Генерального консульства України в Шанхаї. Місцева преса та телебачення широко висвітлювало цю подію, як пропагування толерантності та гуманності, міжнаціональної підтримки, злагоди та порозуміння, свідчення дружніх та щирих відносин між українським та китайським народами”, - наголошується в повідомленні.

Щорічна Китайська народна премія «Зірка із народу» традиційно проходить у китайській культурній столиці м.Нінбо. Десять «народних героїв» визначають упродовж трьох місяців – з листопада по січень.

Переможців премії визначає оргкомітет шляхом опитування місцевих мешканців.