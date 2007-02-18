Кривава неділя в Багдаді

Щонайменше 56 чоловік загинули і понад 120 дістали поранення в результаті вибухів двох автомобілів у Багдаді.

Це найбільш кровопролитний день в Іраку від середи, коли в країні почалася спільна операція американських та іракських військових, направлена проти бойовиків. Вибухи прогриміли на ринку в районі Новий Багдад і в Садр-сіті, у яких проживають в основному шиїти.

Раніше іракська влада оголосила про відкриття переходів на кордонах з Іраном і Сирією, які біли закриті протягом останніх трьох днів.

Напередодні, у суботу, Багдад з неоголошеним візитом відвідала державний секретар США Кондоліза Райс, яка похвалила службовців сил безпеки за вдалий початок операції.

Ще на день раніше прем`єр-міністр Іраку Нурі Малікі назвав цю операцію, під час якої до Багдада перекинуті тисячі додаткових американських та іракських солдатів, - "блискучим успіхом".

Проте, як передає Бі-бі-сі, недільні вибухи можуть стати додатковим аргументом для високопоставлених американських військових, які говорили, що затишшя в Іраку останніми днями було тимчасовим.