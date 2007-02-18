Палестинські бойовики вчаться на гроші США

Серед студентів університету Аль-Наджа в Наблусі, який фінансується американською адміністрацією, опинилися бойовики палестинських терористичних угрупувань "Ісламський джихад" і "Бригади мучеників Аль-Акси", повідомляється на сайті Yediot Ahronot.

Один з лідерів "Бригад" заявив, що університет активно використовується для вербування терористів. Інший бойовик розповів, що вивчав в університеті хімію, щоб поповнити свої знання про виготовлення вибухових пристроїв.

Минулого тижня в університеті пройшла юридична конференція, на якій американське вторгнення до Іраку і суд над колишнім іракським президентом Саддамом Хусейном оголосили незаконними, а сам страчений диктатор удостоївся позитивних відгуків за боротьбу з американськими окупантами.

Університет Аль-Наджа фінансується в рамках палестинської програми "Аркан", яка розроблена для підтримки юридичної освіти. З 2004 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) перерахувало організаторам програми 4 мільйони доларів.

За даними ізраїльських спецслужб, в університеті Аль-Наджа навчалися щонайменше 15 терористів-смертників, які скоїли теракти за останні шість років.

Лента.ру