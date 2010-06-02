Ізраїль депортує 600 людей з 40 країн, які прямували в сектор Газа

Ізраїль примусово депортував пропалестинських активістів, затриманих на судах "Флотилії свободи" при спробі прориву морської блокади Сектору Газа, передає радіостанція "Коль Ісраель".

За даними радіо, 124 людини з 12 мусульманських країн - від Азербайджану до Індонезії - були на автобусах відправлені в Йорданію. Ще близько 200 чоловік вивезено в тель-авівський аеропорт імені Давида Бен-Гуріона, інші поки що залишаються у в`язниці міста Бєєр-Шеві, передає РІА «Новости».

Напередодні Ізраїль залишили близько 50 активістів, які погодилися на добровільну депортацію. Уряд Ізраїлю прийняв рішення протягом двох діб депортувати всіх іноземців, затриманих на шести судах "Флотилії свободи". Це в цілому понад 600 чоловік з майже 40 країн.

Ізраїльський спецназ у ніч на понеділок провів операцію з перехоплення "Флотилії свободи" із шести суден, у складі якої у блокований Сектор Газа з гуманітарним вантажем прямували близько 600 правозахисників, здебільшого - громадяни Туреччини. За даними західних ЗМІ, на судах були також представники США, Великобританії, Австралії, Греції, Канади, Малайзії, Алжиру, Сербії, Бельгії, Ірландії, Норвегії, Швеції, Німеччини. Зараз, за даними світових ЗМІ, число жертв ізраїльської спецоперації досягло 19 чоловік. Ізраїльтяни підтверджують загибель дев`яти чоловік і поранення сімох ізраїльських солдатів, які зіткнулися із запеклим опором учасників походу.