Міноборони Росії звинувачує грузинську владу у провокації

У Міністерстві оборони РФ вважають провокацією заяву грузинських властей про обстріл Кодорської ущелини з вертольотів, які нібито прилетіли з боку Росії. Про це повідомив РІА «Новости» помічник головкома ВПС Росії, полковник Олександр ДРОБИШЕВСЬКИЙ.

За його словами, "заява грузинських властей про обстріл частини Кодорської ущелини, де розташовуються села Ажара, Генцвіші і Чхалта, з вертольота, котрий нібито прилетів з боку Росії, не що інше, як провокація"

Раніше офіційний представник МВС Грузії Шота ХІЗАНІШВІЛІ стверджував, що обстрілу ущелини передувало порушення повітряного простору Грузії. "Над ущелиною пролетіли кілька вертольотів, після чого розпочався обстріл", - сказав він.

За його словами, Кодорська ущелина Грузії минулої ночі обстрілювалася протягом 40 хвилин. "Жертв немає, але будівлі в обстрілюваних селах дістали серйозні пошкодження. Зараз в ущелині обстановка спокійна", - сказав Ш.ХІЗАНІШВІЛІ.

Тим часом, за даними краєвої поліції регіону Самегрело-Верхня Сванетія, обстріл Кодорської ущелини вівся з території, яку контролює абхазька сторона.

"Відразу після початку обстрілу ми поінформували і командування російських миротворців" в зоні грузино-абхазського конфлікту і представників місії військових спостерігачів ООН, - заявили в краєвій поліції.

У понеділок уранці в Кодорську ущелину вилетіли глава МВС Грузії Вано МЕРАБІШВІЛІ, група військових експертів і представники легітимного керівництва Абхазької автономії.