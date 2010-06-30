Янукович назвав головний підсумок переговорів із Шрі Ланкою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що створення Спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва та українсько-шрі-ланкійської Ділової ради відкриє нові можливості для розвитку активного співробітництва двох держав у різних сферах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Найголовніше – ми домовилися про створення міжурядової комісії, яка напрацьовуватиме практичні питання на міждержавному рівні у найрізноманітніших галузях економіки», – підкреслив Президент сьогодні на прес-конференції після українсько-шрі-ланкійських переговорів. Він додав, що йдеться, зокрема, про такі потенційно потужні сфери співпраці, як машинобудування, сільське господарство, енергетика, транспорт, зв’язок, військово-технічна галузь.

Глава держави наголосив, що створення Ділової ради на рівні Торгово-промислових палат двох країн також сприятиме розвиткові підприємництва та забезпеченню сприятливого інвестиційного клімату.

«Ділова рада, до якої увійдуть відомі бізнесмени України та Шрі-Ланки, також разом з міжурядовою комісією напрацьовуватиме практичні, методологічні питання, закони, підзаконні акти таким чином, щоб всі прийняті нами рішення, які необхідно буде втілювати в життя на територіях України та Шрі-Ланки, вирішувалися», – сказав він.

Відповідаючи на питання щодо перспектив співпраці у військово-технічній сфері, Президент відзначив існуючу зацікавленість у таких її аспектах, як ремонт літаків, гелікоптерів, створення учбової бази, навчання фахівців тощо.

«Коли це питання буде повністю опрацьовано, ми про це повідомимо. Зараз є наміри, і ми бачимо, що вони реальні. Обидві сторони зацікавлені в їх реалізації», – сказав В. ЯНУКОВИЧ.

«Ми зацікавлені у будівництві ГЕС – і це реально ми можемо робити. Ми зацікавлені у розвідці і розробці нафтових родовищ», – сказав він, додавши, що всі ці питання також становлять інтерес для Шрі-Ланки і були сьогодні обговорені. «Але про ці питання будуть не тільки говорити – їх будуть пропонувати і чиновники з наших урядів, Міжурядова комісія і Ділова рада», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми маємо велику перспективу значного розширення наших торговельно-економічних відносин. Окрім того, ми можемо планувати нашу підтримку на рівні міжнародних організацій. Ми вже домовилися, що підтримуватимемо одне одного, щоб захищати свої інтереси», – наголосив Президент.