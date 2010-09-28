Путін: у Лужкова не склалися стосунки з Медведєвим

У колишнього мера Москви Юрія ЛУЖКОВА не склалися стосунки з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, коментуючи відставку мера російської столиці.

«Юрій Михайлович багато зробив для розвитку Москви, і певною мірою є значущою фігурою сучасної Росії», - сказав В.ПУТІН.

«Але абсолютно очевидно, що стосунки у мера Москви з Президентом не склалися, а між тим мер є підлеглим Президента, а не навпаки», - зазначив він.

Як сказав В.ПУТІН, «йому (Ю.ЛУЖКОВУ) треба було своєчасно зробити необхідні кроки для нормалізації ситуації». При цьому, за словами В.ПУТІНА, «Президент Росії діяв у суворій відповідності до норм закону і в рамках своєї компетенції».

Відповідаючи на питання про можливі кандидатури на пост мера Москви, прем`єр РФ сказав: «Ми обговорювали з Дмитром Анатолійовичем це питання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав указ про відставку Ю.ЛУЖКОВА.