У Боснії звели пам’ятник консерві як насмішку над міжнародною спільнотою (фото)
12:19, 07 квітня 2007Світ
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|Фото Reuters/Yahoo!
На позолоченому зображенні консервної бляшанки метрового розміру — напис: «Пам’ятник міжнародній спільноті» від «вдячних громадян Сараєва».
Боснійці звинувачують міжнародну спільноту в тому, що під час боснійської війни 1992—95 років вона не дала їм можливості для самозахисту й наклала ембарго на постачання зброї, а натомість годувала їх простроченими консервами.
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