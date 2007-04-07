У Боснії звели пам’ятник консерві як насмішку над міжнародною спільнотою (фото)

У Боснії звели пам’ятник м’ясній консерві як насмішку над міжнародною спільнотою, передає Радіо Свобода

На позолоченому зображенні консервної бляшанки метрового розміру — напис: «Пам’ятник міжнародній спільноті» від «вдячних громадян Сараєва».

Боснійці звинувачують міжнародну спільноту в тому, що під час боснійської війни 1992—95 років вона не дала їм можливості для самозахисту й наклала ембарго на постачання зброї, а натомість годувала їх простроченими консервами.