Держсекретар США летить до Косова

Держсекретар США Хілларі Клінтон у понеділок вирушить в турне, впродовж якого відвідає Боснію і Герцеговину, Сербію, Косово і Брюссель.

"Держсекретар зустрінеться з лідерами уряду і громадянського суспільства, а також пересічними громадянами, щоб нагадати про те, що США підтримують Балканські держави в їх прагненні до повної інтеграції в європейське і євроатлантичне співтовариства. У Брюсселі вона візьме участь в зустрічі міністрів країн НАТО і проведе зустрічі з головою Європейської ради Херманом ван Ромпеєм і Верховним представником ЄС у міжнародних справах і політики безпеки Кетрін Ештон", - зазначено в переданому РІА “Новости” повідомленні держдепартаменту.

Про план майбутньої поїздки розповів на брифінгу заступник держсекретаря США Філіп Гордон.

12 жовтня держсекретар зустрінеться з президією БіГ в Сараєво і з президентом Сербії в Бєлграді. Зарезервовано час для міністрів закордонних справ і оборони Сербії.

У Косовому держсекретар проведе закриті переговори з в.о. президента Якупом Красничі, прем`єр-міністром Хашимом Тачі, міністром закордонних справ, а потім вирушить до Грачаниці - центральної частини Косова, де зустрінеться з представниками сербської громади.

"Після повернення до Приштини вона проведе зустріч з жінками-лідерами, іншими лідерами громадянського суспільства і молодими людьми, що належать до різних етнічних груп", - повідомив заступник держсекретаря.

У Брюсселі Клінтон зустрінеться, як повідомлялося з ван Ромпеєм і баронесою Ештон, а крім того з головою Європарламенту Єжи Бузеком. На міністерській зустрічі НАТО до держсекретаря приєднається глава Пентагону Роберт Гейтс. "Міністерська зустріч стане можливістю обговорити прогрес, досягнутий впродовж війни в Афганістані", - зазначив Гордон.

14 жовтня держсекретар США вирушить назад до Вашингтона.