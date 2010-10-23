Польща і Швеція за європерспективу для сусідів ЄС на Сході

Польща і Швеція вважають, що ЄС має надати «перспективу розширення» для східних сусідів: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Як повідомляє «EUobserver», про це йдеться у спільному листі, підписаному міністрами закордонних справ Польщі та Швеції Радославом СІКОРСЬКІ та Карлом БІЛЬДТОМ і адресованому керівнику дипломатії Євросоюзу Кетрін ЕШТОН і комісарові ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Стефану ФЮЛЄ.

На думку міністрів Швеції та Польщі, згадані країни - сусіди ЄС є європейськими, і тому мають спеціальний статус, відповідно до угод ЄС.

При цьому глави МЗС зазначили, що для членства в ЄС шість країн - східних сусідів повинні прийняти європейські правила і створити законодавство, відповідне законодавству ЄС, просуватися до створення зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму, а також брати участь в інших європейських проектах, таких як співпраця у військовій, правоохоронній та міграційній сферах.

У зв`язку з цим міністри закликали до проведення добре підготовленого і ґрунтовного саміту з країнами - членами «Східного партнерства», запланованого на 26 травня у Будапешті.

Р.СІКОРСЬКІ і К.БІЛЬДТ також вважають за необхідне розділити фінансовий інструмент Європейської політики сусідства на дві частини для співпраці окремо з південними і східними сусідами. На сьогодні із загального бюджету цього інструменту в 1,7 млрд євро на рік на східних сусідів ЄС виділяється близько 600 млн євро. Крім того, додатково 90 млн євро на рік передбачені бюджетом «Східного партнерства».

Разом з тим, міністри Швеції та Польщі в листі зазначають, що, швидше за все, ЄС не зможе запросити пост-радянські країни до членства протягом найближчих 10 років.

Спільний лист було надіслано у відповідь на питальник, підготовлений Єврокомісією у липні цього року щодо оцінки ефективності Європейської політики сусідства.

У квітні 2011 року Єврокомісія планує затвердити огляд Європейської політики сусідства, а перед цим, у лютому, - провести засідання на рівні міністрів закордонних справ із країнами - учасницями Європейської політики сусідства.