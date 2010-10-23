У Франції - спроба групового самогубства: 11 осіб викинулися з вікон

11 осіб викинулися сьогодні вранці з вікон третього поверху будівлі у невеликому французькому містечку Ла-Вер’єр (департамент Івелін, на південний захід від Парижа).

Як повідомляє NEWSru, точні обставини події досі не ясні. Відомо тільки, що спроба групового самогубства сталася після якогось конфлікту між людьми, які мешкають у цій будівлі.

Серед учасників акту самогубства, які одержали травми різної тяжкості – семеро дорослих, троє дітей і одне немовля. Всім їм на даний час надається допомога, їх доставляють до місцевих лікарень.