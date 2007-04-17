Нові лауреати Пулітцерівської премії

У США названі імена лауреатів найпрестижнішої у галузі журналістики Пулітцерівської премії.

Щоденна політико-економічна газета "Уолл-стріт джорнел" (The Wall Street Journal) одержала найпрестижнішу нагороду в номінації "За служіння суспільству" за серію розслідувань махінацій на фінансовому ринку. Це ж видання назване кращим у висвітленні міжнародного життя.

За досягнення в репортерстві відзначено портлендську газету "Орегоніен" (The Oregonian) за репортажі про історію пошуку і порятунку зниклої в горах сім`ї.

У номінації "розслідування" лауреатом премії став Бретт Блекледж з "Бірмінгем ньюс" (The Birmingham News) за його матеріали про корупцію в системі дворічних коледжів.

Пулітцерівські премії присуджуються Колумбійським університетом в Нью-Йорку. Розмір премії становить $10 тисяч. Лауреатові в номінації "За служіння суспільству", крім того, вручається золота медаль.

Історія Пулітцерівської премії ведеться з 1917 року, коли американський журналіст Герберт Байярд Своп одержав першу премію за серію матеріалів "Зсередини Німецької імперії", опублікованої в "Нью-Йорк уорлд" в жовтні 1916 року. Формат премії принципово передбачає невелику, як для Америки, суму грошової винагороди, щоб не комерціалізувати суть журналістського змагання.

РІА "Новости"