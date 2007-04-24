Міністр закордонних справ Росії стверджує, що ”незгодні” самі нарвалися

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ наголошує, що серед учасників “маршу незгодних” в Москві та Санкт-Петербурзі 14 та 15 квітня були представники ультра радикальних напрямків, які самі провокували міліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в Люксембургу на спільній прес-конференції з учасниками Трійки ЄС.

“Були ультра радикали, провокації зафіксовані”, - сказав він.

Міністр закордонних справ Росії зазначив, що громадяни, які просили про проведення маршу були завчасно попереджені про те, де і як вони можуть його провести. Водночас, за словами С.ЛАВРОВА, уповноважений з прав людини Росії вже почав провадження і, якщо були зловживання з боку міліції, ці випадки будуть розслідувані, а винні покарані.

При цьому, російській міністр процитував Вольтера: “Воля – це слідування законам”.

У свою чергу міністр закордонних справ головуючої в ЄС Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМЙАЄР зазначив, що з цього приводу була відповідна заява президентства, і не виключив можливість перевищення повноважень російською міліцією.

Як повідомляв УНІАН, в результати розігнаних “маршів незгодних” в Москві було затримано близько 250 осіб, в Санкт-Петербурзі – 120.