У Непалі зазнав аварії літак: 22 загиблих

На сході Непалу зазнав аварії невеликий літак, всі 22 людей, які перебували на його борту, загинули, повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на рятувальну службу.

Турбогвинтовий літак типу Twin Otter, що належить авіакомпанії Tara Air, вилетів із аеропорту Ламіданда і прямував до столиці країни, Катманду. На борту перебували 19 пасажирів і три члени екіпажу - два пілоти й стюардеса. Відомо, що пасажири були прочанами, вони летіли поклонитися Шиві. Незабаром після зльоту диспетчери втратили зв`язок із повітряним судном.

"У ході пошукової операції з вертольота було визначено місцезнаходження літака, він впав у передгір`ях Гімалаїв на сході країни, розламавшись на декілька частин, люди, які все перебували на його борту, загинули", - сказав представник рятувальників Дімлеш Лал Карна.

Як повідомили в авіакомпанії Tara Air, серед пасажирів літака були непальці й один американець, зазначає NEWSru.