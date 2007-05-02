Румунія розмістить війська США

Парламент Румунії схвалив у середу угоду про розміщення 3 тисяч американських військовослужбовців на румунських військових базах, повідомляє агентство Ассошіейтед Пресс.

Угода була ратифікована майже одностайно: 257 депутатів проголосували "за" і один "проти" при 10 таких, що утрималися.

Держсекретар США Кондоліза Райс поставила свій підпис під угодою ще в грудні 2005 року.

У середу угоду озвучив прем`єр-міністр Румунії Калін Папеску Тарічану (Calin Popescu Tariceanu). Він, зокрема, зазначив, що нині Румунія - "партнер Сполучених Штатів у боротьбі з тероризмом".

Очікується, що вже цього року частина американських військ - 1500 чоловік - буде розміщена на військовій базі під містом Констанца. Згідно з угодою, американцям буде відкритий доступ ще на три тренувальні бази на південному сході і в центрі Румунії.

База під Констанцею стане першою на території держав колишнього Варшавського договору, яка прийме американців, зауважує агентство.