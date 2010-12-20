Представник Путіна: для прем'єра - це велика спільна перемога

Спеціальний представник Президента РФ з міжнародної культурної співпраці Михайло ШВИДКОЙ вважає, що перемога у Великій Вітчизняній війні є перемогою всіх народів колишнього Радянського Союзу.

Про це М.ШВИДКОЙ сказав на прес-конференції, коментуючи на прохання УНІАН висловлювання прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про те, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

М.ШВИДКОЙ відзначив, що урочистості у Москві з нагоди 65-річчя Перемоги у ВВВ були урочистостями перемоги великого багатонаціонального радянського народу над фашистською Німеччиною.

“У цьому значенні ми ніколи не розрізняли ні українців, ні росіян, ні татар, ні казахів, ні вірмен. Це була велика спільна перемога. Внаслідок того, що зараз змінилися кордони, з`явилися нові держави, природно, що у кожної країни є і своє трактування Другої світової війни і ставлення до того, які існували сили всередині кожної країни. Для Росії, і я упевнений, що і для Володимира Володимировича ПУТІНА, перемога у війні - це перемога багатонаціонального радянського народу, в який входили і українці, і росіяни, і казахи, і зусиллями усіх народів, які жили тоді в Радянському Союзі, ми і перемогли фашизм”, - сказав він.

Міністр культури України Михайло КУЛІНЯК поділив думку М.ШВИДКОГО про те, що перемога у ВВВ була спільною перемогою всіх народів СРСР.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня під час спілкування з росіянами у прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми - країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на запитання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільші втрати зазнала саме РРФСР – більш як 70%. «Це означає, що війну виграно, не хочу нікого образити, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все в документах», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, це зовсім не применшує значення у спільній перемозі республік колишнього Радянського Союзу.