Потужний вибух у центрі ООН скоїла жінка

Пакистанська влада підтвердила, що терористом, що влаштував у суботу потужний вибух у місті Кхар на північному заході країни, була жінка.

В результаті нападу смертниці на центр ООН з розподілу продовольчої допомоги в районі Баджаур загинули 43 особи.

Влада Пакистану розпорядилися тимчасово закрити пункти розподілу гуманітарної допомоги, розташовані на північному заході країни.