Потужний вибух у центрі ООН скоїла жінка

01:13, 27 грудня 2010
Світ
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Трагедія в Пакистані

Пакистанська влада підтвердила, що терористом, що влаштував у суботу потужний вибух у місті Кхар на північному заході країни, була жінка.

В результаті нападу смертниці на центр ООН з розподілу продовольчої допомоги в районі Баджаур загинули 43 особи.

Влада Пакистану розпорядилися тимчасово закрити пункти розподілу гуманітарної допомоги, розташовані на північному заході країни.

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