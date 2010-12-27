Потужний вибух у центрі ООН скоїла жінка
01:13, 27 грудня 2010Світ
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Трагедія в Пакистані
Пакистанська влада підтвердила, що терористом, що влаштував у суботу потужний вибух у місті Кхар на північному заході країни, була жінка.
В результаті нападу смертниці на центр ООН з розподілу продовольчої допомоги в районі Баджаур загинули 43 особи.
Влада Пакистану розпорядилися тимчасово закрити пункти розподілу гуманітарної допомоги, розташовані на північному заході країни.
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