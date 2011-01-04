На площі з новорічною ялинкою вибухнула одна з двох гранат

В інгушській станиці Орджонікідзевська на площі перед місцевим палацом культури, де встановлена новорічна ялинка, невідомий кинув дві гранати.

Інцидент, за даними ІТАР-ТАРС, стався близько 22:20. З двох кинутих гранат спрацювала тільки одна. Ніхто, включаючи чотирьох міліціонерів, які були метою нападника, не постраждав. Повідомляється, що злочинці сховалися на легковій машині; ведеться їх пошук.

2 січня, нагадує Лента.ру, в станиці Орджоникідзевська невідомі з підствольного гранатомета обстріляли православний храм, який до цього зазнавав нападів у 2010 і 2008 роках.