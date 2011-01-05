Азаров висловив співчуття прем`єр-міністру Єгипту

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття прем`єр-міністру Арабської Республіки Єгипет Ахмеду НАЗІФУ з приводу загибелі людей внаслідок терористичного акту в Олександрії 1 січня та зазначив, що Україна рішуче засуджує тероризм у будь-яких його проявах.

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«З глибоким сумом дізнався про скоєний у м. Олександрії терористичний акт, внаслідок якого багато людей загинули та отримали поранення. Рішуче засуджуючи тероризм у будь-яких його проявах, разом з усіма громадянами Вашої держави ми поділяємо біль непоправних втрат, сумуємо за загиблими та бажаємо найскорішого одужання всім постраждалим», - йдеться в урядовій телеграмі В.АЗАРОВА на ім’я А.НАЗІФА.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч внаслідок вибуху біля християнського храму в Олександрії 21 особа загинула, ще 79 постраждали.

За даними експертів-криміналістів МВС Єгипту, вибух міг здійснити терорист-смертник.