Нові подробиці замаху на конгресмена США

В США відкриваються нові подробиці замаху на члена американського Конгресу Габріель Гіффордс.

Наразі cтан пораненої Гіффордс залишається "вкрай нестійким". Про це повідомив Пітер Рі - лікар хірургічного відділення, де була прооперована Гіффордс.

Конгресмен в змозі виконувати елементарні команди і підтримувати контакт з лікарями. Але вона залишається на штучному вентилюванні легенів і не може говорити на даний момент.

Куля зачепила ліву частину півкулі мозку, пройшовши наскрізь, але це не найгірший сценарій, на думку лікарів, оскільки другу півкулю не зачепило.

"У цілому це найкраще з того, що могло статися", - заявив Пітер Рі.

В свою чергу, вашингтонська газета Politico наводить також слова друга сім`ї Гіффордс про те, що конгрессвуман знаходиться в стані штучної коми.

З`ясувалося, зокрема, що Гіффордс залишилася живою і не загинула на місці завдяки 20-річному інтерну Даніелю Ернандесу, який опинився поруч.

Відразу після нападу він підбіг до пораненої жінки, зупинив кровотечу і посадив її так, щоб вона не захлинулася кров`ю. Ернандес сидів поруч з нею аж до приїзду швидкої, а потім супроводжував Гіффордс в госпіталь.

Напад стався в суботу 8 січня в місті Тусон на зустрічі Гіффордс зі своїми виборцями. Озброєний чоловік відкрив стрілянину під час її виступу.

22-річний Джаред Лаугнер спочатку щось голосно вигукнув і потім прямо на вулиці відкрив вогонь з пістолета Глок 19, штатної зброї поліції США. За словами свідків, Лаугнер зробив приблизно 20 пострілів, при цьому стріляв він не хаотично, а дуже прицільно: поранення отримали 19 осіб, шестеро загинули, зокрема помічник конгресмена і федеральний суддя Джон Ролл.

Один з очевидців розповів, що зміг врятуватися, прикинувшись мертвим: "Я слухав виступ Гіффордс, вона розмовляла з виборцями, посміхалася. Я підійшов до неї ближче, а коли обернувся, побачив, як до неї наблизився озброєний чоловік і вистрілив їй в обличчя. І продовжив стріляти. Я відразу впав на землю, і прикинувся мертвим, здається, мене врятувало лише це".

Вже відомо, що у стрільця була вельми сумнівна біографія. Як повідомив шериф округу Піма Клеренс Дупнік, "підозрюваний мав кримінальне минуле". Шериф додав, що "чоловік осудний, але на момент скоєння злочину, він знаходився в стані афекту".

Про Лаугнера також відомо, що він захоплювався книгою Гітлера "Майн камфен", "Комуністичним Маніфестом" Маркса та Енгельса, а незадовго до бійні розповсюдив відео, де сказав, що субота стане його останнім днем, звинувачував владу в тому, що американська валюта не забезпечена золотом і пропонував свою.

"Він регулярно балувався марихуаною. Я знайомий з ним не дуже добре, але знаю тільки, що він захоплювався якимись релігійними речами, і взагалі він був якийсь дивний", - говорить однокласник Лаугнра Грант Вайс. За останньою інформацією, стрілок відмовився співпрацювати зі слідством.

Політики світу вже засудили скоєне, зокрема міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле сказав, що "шокований" подією. На Кубі Фідель Кастро заявив, що навіть незважаючи на свої розбіжності з адміністрацією президента США Барака Обами, не може змиритися з "абсурдною і несправедливою" загибеллю людей.

Сам же президент Барак Обама виступив на прес-конференції у Вашингтоні з короткою заявою, в якій назвав Гіффордс особистим другом і висловив надію на її одужання. "У нас ще немає відповідей на всі питання, - продовжив Обама. - Але ми знаємо, що такий безглуздий і жахливий акт насильства не повинен мати місця у нашому вільному суспільстві".

40-річна Габріель Гіффордс, член демократичної партії, представляє в Конгресі 8-й округ штату Арізона з 2007 року. Вона є членом кількох комітетів конгресу, в тому числі комітету зі збройних сил і комітету із зовнішньої політики

ТСН