Єгиптянин засуджений до страти за вбивство шістьох християн

Суд в Єгипті засудив до страти чоловіка за вбивство шістьох християн-коптів і поліцейського, повідомляє Бі-бі-сі.

Напад стався в січні минулого року в місті Наг-Хаммаді на півдні Єгипту біля церкви, коли копти святкували Різдво.

Вироки двом іншим обвинуваченим в цих вбивствах будуть винесені пізніше. Всі троє були заарештовані невдовзі після нападу, проте суд над ними неодноразово відкладався.