Єгиптянин засуджений до страти за вбивство шістьох християн
13:41, 16 січня 2011Світ
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Очікуються ще два вироки
Суд в Єгипті засудив до страти чоловіка за вбивство шістьох християн-коптів і поліцейського, повідомляє Бі-бі-сі.
Напад стався в січні минулого року в місті Наг-Хаммаді на півдні Єгипту біля церкви, коли копти святкували Різдво.
Вироки двом іншим обвинуваченим в цих вбивствах будуть винесені пізніше. Всі троє були заарештовані невдовзі після нападу, проте суд над ними неодноразово відкладався.
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