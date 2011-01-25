Папа Римський «благословив» спілкування в соціальних мережах

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI "благословив" спілкування в соціальних мережах. Про своє позитивне ставлення до цього способу комунікації понтифік заявив у зверненні, підготовленому до 45-го Всесвітнього дня спілкування. Текст звернення було опубліковано на офіційному сайті Ватикану у понеділок, 24 січня, повідомляє Лента.ру.

Понтифік відзначив, що спілкування в соціальних мережах допомагає встановити нові знайомства, сприяє обміну знаннями, діалогу культур.

Але водночас Папа Римський наголосив на необхідності уникати небезпеки "занурення в паралельну реальність". Понтифік закликав залишатися вірним самому собі і не створювати профайли в соціальних мережах, які б не відображали реальні характеристики людини.

Конкретної соціальної мережі Папа Римський не згадував, а говорив про феномен віртуального спілкування в цілому. Всесвітній день спілкування, який організовує Ватикан, у 2011 році відбудеться 5 травня.

У БЕНЕДИКТА XVI є свій канал на YouTube. Ватикан навіть запустив власний додаток для iPhone. Крім того, понтифік користується електронною поштою. Він вже неодноразово звертався до всіх католиків і до священиків, зокрема, із закликом активніше користуватися Інтернетом для популяризації церкви і для проповіді Євангелія.

У торішній промові, приуроченій до Всесвітнього дня спілкування, БЕНЕДИКТ XVI закликав католицьких священиків проповідувати Євангеліє за допомогою всіх наявних технічних засобів, зокрема блогів.