Папа Римський «благословив» спілкування в соціальних мережах

16:11, 25 січня 2011
Світ
1391 0

У Бенедикта XVI - свій канал на YouTube

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI "благословив" спілкування в соціальних мережах. Про своє позитивне ставлення до цього способу комунікації понтифік заявив у зверненні, підготовленому до 45-го Всесвітнього дня спілкування. Текст звернення було опубліковано на офіційному сайті Ватикану у понеділок, 24 січня, повідомляє Лента.ру.

Понтифік відзначив, що спілкування в соціальних мережах допомагає встановити нові знайомства, сприяє обміну знаннями, діалогу культур.

Але водночас Папа Римський наголосив на необхідності уникати небезпеки "занурення в паралельну реальність". Понтифік закликав залишатися вірним самому собі і не створювати профайли в соціальних мережах, які б не відображали реальні характеристики людини.

Конкретної соціальної мережі Папа Римський не згадував, а говорив про феномен віртуального спілкування в цілому. Всесвітній день спілкування, який організовує Ватикан, у 2011 році відбудеться 5 травня.

У БЕНЕДИКТА XVI є свій канал на YouTube. Ватикан навіть запустив власний додаток для iPhone. Крім того, понтифік користується електронною поштою. Він вже неодноразово звертався до всіх католиків і до священиків, зокрема, із закликом активніше користуватися Інтернетом для популяризації церкви і для проповіді Євангелія.

У торішній промові, приуроченій до Всесвітнього дня спілкування, БЕНЕДИКТ XVI закликав католицьких священиків проповідувати Євангеліє за допомогою всіх наявних технічних засобів, зокрема блогів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter