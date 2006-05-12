”Аль-Каїда” закликала знищити Данію, Норвегію і Францію

Високопоставлений представник терористичної організації "Аль-каїда" закликав мусульман всього світу знищити Данію, Норвегію і Францію за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда, повідомляє AFP. Відеозвернення Мохаммеда Хассана (Mohammed Hassan) з відповідним закликом було розміщене в четвер на одному з екстремістських сайтів.

"Мусульмани! Помстіться за свого пророка... Ми бажаємо маленькій державі Данія, Норвегії і Франції знищення, - заявляє на плівці терорист. - Знищіть їхні будинки, примусьте їхню землю здригнутися і втопіть їх у морі крові".

Уродженець Лівії Мохаммед Хассан, також відомий під ім`ям Шейх Абу Яхйа аль-Лібі (Sheikh Abu Yahia al-Libi), раніше був захоплений в полон американськими військовими і утримувався в ув`язненні на авіабазі в афганському Баграмі. Проте торік у липні йому разом з трьома спільниками вдалося втекти.

Нагадаймо, що в недавньому аудіозверненні лідера "Аль-каїди" Осами бін Ладена також згадувався скандал з карикатурами. "Терорист номер один" закликав до бойкоту товарів із західних країн, чиї ЗМІ оприлюднили зображення пророка Мухаммеда.

Серія карикатур на пророка, що вперше з`явилася на сторінках данської газети Jyllands-Posten, призвела до масових акцій протесту мусульман в усьому світу.

Лента.ру