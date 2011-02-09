Американських школярів розстріляли з Калашникова

У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес застрелено троє підлітків, зокрема двохх американських школярів, повідомляє Associated Press.

На підлітків напали на одному з місцевих авторинків, куди вони прийшли, щоб подивитися на автомобілі. За повідомленнями мексиканських поліцейських, на місці злочину було знайдено 60 гільз від автоматичної зброї. Як додає CNN, підлітків розстріляли з автоматів Калашникова.

Свідків убивства знайти поки не вдалося. Мотиви злочину теж ще не встановлені.

AP не уточнює, чи були вбиті школярі із США американськими громадянами. В Ель-Пасо (Техас) вчаться або працюють багато мексиканців з сусіднього Сьюдад-Хуареса, який розташований на протилежному березі річки Ріо-Гранде. За даними CNN, батьки одного з підлітків підтвердили, що їх син, як народжений на американській території, був громадянином США.

Сьюдад-Хуарес займає перше місце в Мексиці за кількістю вбивств і вважається одним з найнебезпечніших міст світу, зауважує Лента.ру. Місто розташоване на самому кордоні Мексики і США і тому відіграє важливу роль у наркотрафіку. Як наслідок, в більшості випадків вбивства й інші тяжкі злочини пов`язані з кримінальними розбірками між наркокартелями.