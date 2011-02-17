В Алжирі 19 років діяв надзвичайний стан

Влада Алжиру мають намір до кінця лютого відмінити надзвичайний стан, який діяв останні 19 років, повідомляє Радіо Свобода.

Прем`єр-міністр країни Ахмед Уях’я оголосив також про ряд заходів з поліпшення соціального становища населення.

Активісти алжирської опозиції, яких надихають успіхи антиурядових виступів у Тунісі й Єгипті, закликали наступної суботи провести другий марш протесту.

Надзвичайний стан в Алжірі був запроваджений 1991 р., коли військові скасували другий тур виборів, щоб уникнути перемоги Ісламського фронту. Подальша громадянська війна тривала близько 10 років, у ній загинули 150 тисяч людей. З 2005 р. в країні діє план примирення, але найбільше в країні ісламістське угруповання підтримує Аль-Каїду і протистоїть уряду.