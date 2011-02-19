У Бахрейні опозиція відкинула заклик до переговорів

Основна політична опозиція Бахрейну – шиїтський блок - відкинула пропозицію короля Хамада Аль-Халіфи розпочати загальнонаціональний діалог про реформи для врегулювання гострої політичної кризи.

Високопоставлені члени опозиційного блоку, який залишив парламент минулого четверга, заявили, що уряд країни мусить піти у відставку, а війська забратися з вулиць столиці.

Напередодні в зіткненнях в Бахрейні, за останніми даними, були поранені близько 60 осіб. У четвер в зіткненнях були вбиті 4 людей, повідомляє деталі Бі-бі-сі.