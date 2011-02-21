Туніс вимагає видати дружину колишнього президента

Туніс слідом за вимогою екстрадувати з Саудівської Аравії поваленого президента країни Зіна аль-Абідіна бен Алі направив до Ер-Ріяда офіційний запит про видачу його дружини Лейли Трабелсі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

В неділю МЗС Тунісу подав саудівській владі запит щодо екстрадиції самого бен Алі, як злочинця, що підштовхнув жителів країни до громадянської війни. Зовнішньополітичне відомство Тунісу також адресувало владі королівства запит про стан здоров`я екс-лідера країни, зажадавши підтвердити або спростувати чутки про його смерть.

У лютому нова туніська влада передала до Інтерполу ордери на арешт скинутого президента та його найближчих родичів. Їм інкримінують численні випадки незаконного привласнення майна, а також нелегальний вивіз іноземної валюти.

За інформацією ЗМІ, статок бен Алі і його оточення оцінюється в 5 мільярдів доларів. Колишній туніський лідер після втечі від народних заворушень живе в Джидді, де влада королівства створила для нього достатньо комфортні умови життя, заборонивши, натомість, займатися будь-якою громадською або політичною діяльністю. У четвер світові ЗМІ повідомили, що бен Алі переніс інсульт і перебуває в комі в одній з лікарень Саудівської Аравії.