Бен Ладен дав наказ не вбивати мирних мусульман

Лідер Аль-Каїди Усама бен Ладен закликав бойовиків організації уникати нападів на цивільне мусульманське населення, повідомляє Reuters з посиланням на заяву заступника лідера терористів Аймана аз-Завахірі.

"Деякі операції, в яких мусульмани були атаковані в мечетях, на ринках і інших місцях або зборах, правдиво чи ні, приписувалися бойовикам-моджахедам. Брати "Аль-Каїди" дистанціюються від таких операцій. Шейх Усама бен Ладен доручив мені знову нагадати про це. У зв`язку з цим я закликаю моджахедів слідувати законам шаріату і інтересам мусульман, перш ніж робити яку-небудь операцію джихаду", - цитує РІА "Новости" аудіозвернення Завахірі.

Заступник бен Ладена також зазначив, що бойовики "Аль-Каїди" не причетні до теракту біля християнської церкви в Єгипті, коли загинули більше 20 людей. Одразу після вибуху єгипетські експерти й офіційні особи вказували на високу ймовірність причетності до теракту "іноземних сил". Раніше "Аль-Каїда" виступала з погрозами на адресу єгипетських християн.