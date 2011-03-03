США ще планують розмістити в Польщі елементи ПРО

Сполучені Штати Америки все ще планують розмістити в Польщі елементи системи протиракетної оборони (ПРО). Цей намір підтвердила держсекретар США Хілларі Клінтон на зустрічі з міністром закордонних справ Радославом Сикорським. Вона зазначила, що про це в грудні 2010 р. домовилися президенти двох країн - Барак Обама і Броніслав Коморовський, повідомляється в матеріалах, оприлюднених Держдепартаментом.

За словами Клінтон, на які посилається РосБізнесКонсалтинг, Вашингтон має намір працювати з Варшавою щодо розміщення на постійній основі підрозділу Військово-повітряних сил США, будівництва елементів ПРО, а також розробки плану захисту Польщі.