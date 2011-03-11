Проект конституції пропонує називати Угорщину просто Угорщиною

В Угорщині оприлюднено проект нової конституції, яка змінює назву країни і встановлює межу національного боргу, повідомляє Радіо Свобода.

Пропонується відтепер офіційно називати країну не Угорською Республікою (Magyar Köztársaság), а просто Угорщиною (Magyarország). Одна із статей проекту конституції забороняє зростання національного боргу до рівня, що перевищує 50 відсотків валового внутрішнього продукту.

Ряд інших пропозицій - наприклад, офіційна заборона абортів, чого добивалися християнські демократи, - до документа не ввійшли.

Проект конституції буде представлений парламенту Угорщини 14 березня і, судячи з усього, схвалений, оскільки у правлячої партії ФІДЕС - конституційна більшість депутатських місць, передає агентство DPA.