Саакашвілі обіцяє відсіч "найманцям, готовим впустить ворога"

У Грузії є люди, які готові впустити в Тбілісі війська чужої країни, заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі на зустрічі з поліцейськими в п`ятницю.

«Є окремі люди, у деяких з яких претензії називатися політиками. Вони вже махнули рукою на те, що коли-небудь здобудуть підтримку свого народу і з нетерпінням чекають того моменту, коли до Тбілісі ввійдуть війська чужої країни, і так збираються одержати посади», - цитує Саакашвілі «Грузія Online».

За його словами, Грузія має ефективний уряд, ефективну службу безпеки, структури МВС, які «навчилися розкривати злочини на високому рівні і давати гідну відсіч агресивним елементам і їх найманцям».

Саакашвілі не називав імен, проте, раніше деякі грузинські політики, зокрема, екс-прем`єр Ногаїделі і екс-спікер парламенту Бурджанадзе проводили зустрічі з російськими офіційними особами, зауважує Газета.ру.