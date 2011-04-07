Ринок наркотиків приносить за рік $320 млрд

Нині в світі більше 284 мільйонів наркоманів, які щороку витрачають на придбання наркотиків близько 320 мільярдів доларів, повідомив на міжнародній конференції з боротьби з наркотиками, яка проходила в Мексиці, міністр суспільної безпеки країни Генаро Гарсія Луна.

За його словами, найпоширенішим наркотиком в світі є марихуана, її споживають понад 119 мільйонів осіб. На другому місці - штучний наркотик амфетамін, який споживають 53 мільйони наркоманів. На третьому місці - опій (22 мільйони осіб), на четвертому - кокаїн (ще 19 мільйонів споживачів).

Основними споживачами кокаїну в світі є США, Великобританія, Італія і Франція.

"Виробництво, перевезення і збут наркотиків у таких величезних кількостях внесли зміни в тактику дій наркобаронів, які намагаються за величезні гроші корумпувати державні інституції та місцеві органи влади", - наводить його слова РІА "Новости".

Міністр також розповів про досвід Мексики в боротьбі з наркомафією і організованою злочинністю.

Президент Мексики Феліпе Кальдерон після приходу до влади в 2006 році оголосив війну організованій злочинності і наркомафії. Враховуючи суцільну корумпованість чиновників і поліцейських керівників, для боротьби з наркобаронами Кальдерон був вимушений залучити армію. До прикордонних із США районів було направлено більше 60 тисяч військовослужбовців. Уряд практично повністю змінив поліцейський корпус і посилив покарання за злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотиків.

За оцінками експертів, щорік через територію Мексики до США, Європи і Азії перекидається наркотиків на загальну суму до 40 мільярдів доларів. З початку 2006 року від рук організованої злочинності і наркомафії в одній Мексиці загинули більше 35 тисяч осіб.

"Нові виклики вимагають рішучих скоординованих дій з боку урядів і міжнародного співтовариства в боротьбі з наркотиками", - підсумував він.