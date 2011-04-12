Лівійська опозиція відкинула мирний план
00:17, 12 квітня 2011Світ
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"Каддафі повинен піти"
Противники Муамара Каддафі не погодилися на мирну ініціативу Африканського союзу (АС), передає AFP з посиланням на голову Національної ради Лівії Абделя Джаліля.
Опозиція не погодиться ні на які ініціативи, які не передбачають усунення Каддафі, пояснив Джаліль на прес-конференції в місті Бенгазі, головному оплоті повстання.
Каддафі на переговорах з головами кількох африканських держав у Тріполі в неділю підтримав план, який передбачає негайне припинення вогню, початок переговорів і безперешкодний допуск в країну гуманітарних місій.
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