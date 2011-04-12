У Мінську працюватиме тільки одна лінія метро

У білоруській столиці після вибуху на станції метро «Жовтнева» одна з двох ліній мінського метрополітену буде тимчасово закрита, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на білоруське державне телебачення.

У штатному режимі почне у вівторок роботу лінія метро «Автозаводська». Друга лінія - «Московська», де на станції «Жовтнева» 11 квітня прогримів вибух, поки не працюватиме.