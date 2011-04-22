Франція має намір припинити участь у Шенгені

Уряд Франції планує тимчасово припинити участь в Шенгенській угоді, повідомляє L`Express з посиланням на заяву Єлісейського палацу. Рішення пов`язане з різким зростанням напливу біженців з Лівії і Тунісу.

В адміністрації Саркозі визнали, що в нинішньому вигляді угода про відміну кордонів в Європі Францію не влаштовує, оскільки зовнішні кордони країн-членів Шенгена залишаються вразливі для потоку нелегальних мігрантів. Тому уряд має намір вийти з угоди, доки ця проблема не буде вирішена.

Хвиля антиурядових виступів і масових заворушень, яка почалася в північноафриканських країнах у січні 2011 року, спровокувала різке збільшення кількості біженців, які прагнуть залишити зони конфліктів, нагадує Лента.ру.