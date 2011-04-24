Площа лісових пожеж у Сибіру за добу зросла в 4 рази

Площа лісових пожеж у Сибіру за добу зросла більш ніж у 4 рази; на ранок неділі зафіксовано 62 вогнища, що охопили 4531 гектар, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Дві найбільші лісові пожежі загальною площею 3087 гектарів нині на території Республіки Тува.

Найближчої доби фахівці прогнозують можливе погіршення пожеженої ситуації в 14 районах Забайкалля, 12 районах Бурятії, 18 районах Алтайського краю, 8 районах Новосибірської області, а також у Хакасії, Кемеровській області та в Красноярському краї. Очікується оголошення 4-го класу пожежної небезпеки.

Всього в ліквідації пожеж у Сибіру задіяно 1187 осіб і 208 одиниць техніки.