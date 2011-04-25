Лівійські повстанці одержать зарплату завдяки допомозі Кувейту

Кувейт оголосив про намір надати фінансову допомогу лівійським повстанцям в розмірі близько 180 млн. доларів, повідомляє Reuters з посиланням на голову перехідної Національної ради Лівії Мустафу Абдель Джаліля.

За словами Джаліля, силам опозиції зараз просто необхідна фінансова підтримка, яка дасть змогу платити зарплату солдатам. Зі свого боку, представники влади Кувейту стверджують, що ці кошти є терміновою гуманітарною допомогою жителям держави, де вирує громадянський конфлікт.

Як розповів глава кувейтського МЗС, НПР і уряд Кувейту мають намір працювати в тісній співпраці. При цьому офіційний Кувейт поки утримується від визнання нового лівійського уряду. "Визнання - справа другорядна", - пояснив представник НПР.