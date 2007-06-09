Аль-Каїда оголосила священну війну Індії

Терористичне угрупування "Аль-Каїда фі-л-Хінд" ("Аль-Каїда в Індії"), що приписує себе до "Аль-Каїди", оголосило священну війну Індії. Причиною оголошення війни став контроль Індією частини районів Кашміру. За словами представників індійських властей, відеозапис з відповідною заявою був присланий в одне з кашмірських новинних агентств. Це перша заява терористичного угрупування з часу його утворення в липні 2006 р., проте індійські власті сприймають його серйозно, разом з тим відзначаючи, що приводу для паніки немає, передає Associated Press.

На території штату Джамму і Кашмір діють декілька крупних сепаратистських угрупувань ісламістського спрямування. З 1989 р. бойовики ведуть озброєну боротьбу за відділення штату від Індії: частина з них вимагає надання краю незалежності, частина - приєднання до Пакистану. За ці роки жертвами протистояння стали близько 70 тис. осіб, більшість з яких - мирні жителі. Не дивлячись на певний прогрес, досягнутий урядами Індії і Пакистану на переговорах з питання мирного врегулювання ситуації в спірному регіоні, активність бойовиків останнім часом тільки посилилася.

РБК-Україна