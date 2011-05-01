Убитий один з синів Каддафі

Один з синів лівійського лідера Муаммара Каддафі - Саїф Аль-араб - загинув під час бомбардування НАТО. Про це в ніч на неділю, 1 травня, повідомляє Reuters з посиланням на представника лівійського уряду.

AFP, у свою чергу, повідомляє, що разом з сином Каддафі загинули троє його онуків.

Як розповів агентству представник лівійського уряду Муса Ібрагим, літаки союзників завдали удару по будинку Саїфа Аль-араба, де в той час перебував сам Муаммар Каддафі з дружиною, а також інші члени сім`ї і друзі.

Сам Каддафі під час бомбардування не постраждав. За словами Ібрагима, він живий і неушкоджений, як і його дружина, хоча дещо інших людей, які були в будинку, одержали поранення.

Reuters зазначає, що в будинок, де була сім`я Каддафі, влучили щонайменше три ракети.

29-річний Саїф Аль-араб був молодшим сином лівійського лідера. Він не брав помітної участі в політичному житті країни. За словами Ібрагима, він був студентом і вчився в Німеччині.

Наприкінці лютого, зазначає Лента.ру, іранський телеканал повідомив, що Саїф Аль-араб Каддафі перейшов на бік опозиції. Ця інформація, проте, так і не одержала підтвердження.

НАТО підтверджує факт авіаудару по об`єкту в Тріполі у суботу ввечері, повідомляє Бі-бі-сі. Ціллю був військовий пункт управління і контролю в міському районі Баб аль-Азізія, йдеться в заяві для ЗМІ від імені керівника натівської операції генерал-лейтенанта Шарля Бушара.

Генерал заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про загибель родичів Каддафі, але сумує "про всіх жертв конфлікту, що триває, особливо безневинних цивільних".