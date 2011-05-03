У Барселоні штрафуватимуть за перебування неодягненими на вулиці

Парламент іспанського регіону Каталонія ухвалив рішення штрафувати за перебування неодягненим у публічних місцях Барселони на 500 євро.

Як повідомляє «Газета.ру», розмір штрафу залежатиме від ступеня оголеності.

Таким чином, за появу в купальнику, плавках або спортивних шортах у громадських місцях стягуватиметься штраф від 120 до 300 євро.

Водночас нудистів тепер штрафуватимуть за найсуворішим пунктом - від 300 до 500 євро.

Зовсім без одягу в столиці Каталонії можна з`являтися лише в одному місці – на нудистському пляжі Mar Bella. При цьому, щоб сфотографуватися в голому вигляді, необхідно брати в мерії відповідний дозвіл.

Як правило, виходити в купальнику за межі пляжу не прийнято в мусульманських країнах – ОАЕ, Марокко, Єгипті. У більшості готелів є вимога не відвідувати у такому вигляді кафе і ресторани, про що мають заздалегідь попередити в турфірмі. Крім того, існують загальноприйняті норми, що стосуються дрес-коду за межами готелю. Проте в курортних містах ці правила часто не діють.