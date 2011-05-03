Лівійські повстанці просять терміново позичити 2-3 млрд.

Лівійські повстанці звернулися до Франції, Італії й США з проханням про термінову фінансову допомогу, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив Алі Тархоні, який курирує в сформованій опозицією адміністрації економіку і нафтову промисловість, якщо Лівія не одержить найближчим часом позику в два-три мільярди доларів, то до літа країна зіткнеться з тяжкою кризою. За словами Тархоні, ці гроші можуть бути зняті з заморожених рахунків Муамара Каддафі.

Тим часом на заході Лівії триваютья запеклі бої біля міста Зінтан і в прилеглих до нього гірських районах. Інформаційні агентства передають, що в місті майже не залишилося продовольства.

Влада Туреччини, яка підтримувала міцні зв`язки з Лівією, закликала сьогодні Каддафі негайно відмовитися від влади і залишити країну.