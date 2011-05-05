У бен Ладена знайшли 500 євро і сотню флешок, повних інформації
06:37, 05 травня 2011Світ
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Генпрокурор поповнить список терористів
Генеральний прокурор Сполучених Штатів Ерік Холдер заявив, що після вивчення інформації, одержаної під час операції в Пакистані, коли загинув Усама бен Ладен, список розшукуваних терористів поповнять нові імена.
Те, що вдалося знайти в будинку, де переховувався бен Ладен, фахівці назвали справжньою "скарбницею інформації".
Всього, як повідомляють, там було виявлено десять комп`ютерів, стільки ж мобільних телефонів і близько сотні флеш-накопичувачів.
Холдер також заявив, що знищення бен Ладена було актом національної самооборони.
За його словами, лідер Аль-Каїди явно збирався тікати - у нього виявили п`ятсот євро, а в одязі були зашиті два телефони, повідомляє Газета.ру.
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