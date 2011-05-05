У бен Ладена знайшли 500 євро і сотню флешок, повних інформації

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Ерік Холдер заявив, що після вивчення інформації, одержаної під час операції в Пакистані, коли загинув Усама бен Ладен, список розшукуваних терористів поповнять нові імена.

Те, що вдалося знайти в будинку, де переховувався бен Ладен, фахівці назвали справжньою "скарбницею інформації".

Всього, як повідомляють, там було виявлено десять комп`ютерів, стільки ж мобільних телефонів і близько сотні флеш-накопичувачів.

Холдер також заявив, що знищення бен Ладена було актом національної самооборони.

За його словами, лідер Аль-Каїди явно збирався тікати - у нього виявили п`ятсот євро, а в одязі були зашиті два телефони, повідомляє Газета.ру.