Джордж Буш звинуватив комуністів у загибелі ста мільйонів чоловік

У вівторок у Вашингтоні відбулося відкриття пам`ятника жертвам комунізму. Президент США Джордж Буш, який взяв участь у церемонії поклав на комуністичні країни провину за загибель десятків мільйонів чоловік і закликав Захід позбавитися "моральної сліпої плями" по відношенню до подібних режимів.

"Досі в нашій столиці не було пам`ятника жертвам імперіалістичного комунізму - ідеології, що забрала життя близько ста мільйонів безневинних чоловіків, жінок і дітей, - цитує AFP виступ Буша. - Ми не можемо дозволити звірствам Леніна, Сталіна, Мао і Кастро потьмяніти на сторінках історії".

Президент США порівняв "холодну війну" з нинішньою боротьбою проти радикальних ісламістів, висловивши упевненість, що останні також "приречені на провал".

Встановлений у 1993 році Конгресом США некомерційний Фонд створення пам`ятника жертвам комунізму (Victims of Communism Memorial Foundation), почесним головою якого є батько нинішнього лідера держави Джордж Буш-старший, налічив у Радянському Союзі 20 мільйонів загиблих від рук режиму, в Китаї - 60 мільйонів, у В`єтнамі - 850 тисяч. Головними злочинами радянської влади проти своїх громадян на офіційному сайті організації назване те, що Володимир Ленін "знищив сотні тисяч козаків", а Йосип Сталін, який очолював країну після нього "заморив голодом шість мільйонів українців".

Пам`ятник, встановлений біля будівлі американського Конгресу, нагадує статую з пап`є-маше, яку в 1989 році учасники студентської демонстрації винесли на площу Тянаньминь в Пекіні. В результаті жорстокого розгону опозиційної акції тоді загинули і були поранені сотні людей. Відкриття монумента у Вашингтоні, в якому взяли участь близько тисячі чоловік, було приурочене до двадцятиріччя з дня знаменитого виступу Рональда Рейгана на Берлінській стіні, в якому він закликав радянську владу знести мур між Західною і Східною Німеччиною.

Лента.ру