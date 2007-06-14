Саакашвілі відправить грузинських солдат до Афганістану

Грузинські військовослужбовці візьмуть участь у миротворчій операції НАТО в Афганістані. Політичне рішення з цього приводу вже ухвалене, і в даний час керівництво грузинського міністерства оборони знаходиться в Брюсселі, де проходять консультації з першими особами Північноатлантичного альянсу.

"Ми готові відправити туди спеціальний підрозділ, причому в той сектор, який НАТО визнає потрібним і який важливий для альянсу", - заявив в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі 2" заступник міністра оборони Грузії Бату Кутелія.

"У грузинської сторони, на відміну від багатьох держав - членів НАТО, не немає ніяких попередніх умов, пов`язаних з місцем перебування її військових", - сказав представник Міноборони.

За попередньою інформацією, місцем дислокації грузинських військовослужбовців в Афганістані буде так званий "французький сектор". Кількість грузинських військовослужбовців, які відправляться до Афганістану, поки не уточнюється.

Грузія вже досить давно прагне вступити в НАТО і приймає для цього всілякі заходи. Так, наприклад, Тбілісі збільшить фінансування міністерства оборони майже в два рази в нинішньому році, з тим щоб грузинська армія відповідала стандартам НАТО.

Деякі політики, зокрема президент Польщі Лех Качинський, вважають, що в 2008р. Грузія може стати кандидатом на вступ до альянсу. "У 2008р. на саміті НАТО, який орієнтовано відбудеться в квітні в Лісабоні, Грузія, як передбачається, може перейти до програми MAP по вступу в НАТО", - заявив Л.Качинський журналістам після зустрічі в Тбілісі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі в квітні ц.р.

РБК